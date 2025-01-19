Хамас надіслав список заручників, які будуть звільнені 19 січня
У Хамас заявили, що надіслали Ізраїлю список заручників, які будуть звільнені сьогодні, 19 січня.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Угруповання передало посередникам імена трьох жінок: як очікується, сьогодні будуть звільнені заручниці Ромі Гонен, Емілі Дамарі і Дорон Штайнбрехер.
Армія Ізраїлю, однак, зранку вже завдала ударів по Сектору Гази, оскільки Хамас затримав передачу списку заручників, не виконавши умови угоди про припинення вогню.
Довгоочікуване припинення вогню мало б відкрити шлях до потенційного завершення війни, яка триває вже понад рік, дестабілізуючи Близький Схід. Але що буде з Сектором Гази далі, залишається незрозумілим за відсутності всеосяжної угоди про післявоєнне майбутнє анклаву, на відбудову якого знадобляться мільярди доларів і роки роботи.
Хоча заявленою метою припинення вогню є повне завершення війни, перемир'я може легко зірватися.
Хамас, який контролював Газу протягом майже двох десятиліть, вижив, попри втрату свого вищого керівництва і тисяч бойовиків унаслідок ударів ізраїльських військових.
Ізраїль пообіцяв, що не дозволить угрупованню повернутися до влади, і “зачистив” значну частину території анклаву — це розглядається як крок до створення потенційної буферної зони.
В Ізраїлі повернення заручників може дещо послабити громадський тиск на Нетаньягу. Але прихильники жорсткої лінії в уряді прем'єра вже пригрозили піти у відставку, якщо боротьба проти Хамас не буде відновлена, що змушує Нетаньягу розриватися між бажанням Вашингтона досягнути завершення війни та ультраправими політичними союзниками всередині країни.