Хамас надіслав список заручників, які будуть звільнені 19 січня

Сектор Гази, 3 серпня 2014 року. Обстріл північних районів Сектору Гази зруйнував житлові будинки. Після 27 днів збройного протистояння палестинський рух ХАМАС присягнувся продовжувати боротьбу проти Ізраїлю. Фото: АFР

Армія Ізраїлю, однак, зранку вже завдала ударів по Сектору Гази, оскільки Хамас затримав передачу списку заручників, не виконавши умови угоди про припинення вогню.

У Хамас заявили, що надіслали Ізраїлю список заручників, які будуть звільнені сьогодні, 19 січня.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Угруповання передало посередникам імена трьох жінок: як очікується, сьогодні будуть звільнені заручниці Ромі Гонен, Емілі Дамарі і Дорон Штайнбрехер.

Армія Ізраїлю, однак, зранку вже завдала ударів по Сектору Гази, оскільки Хамас затримав передачу списку заручників, не виконавши умови угоди про припинення вогню.

Довгоочікуване припинення вогню мало б відкрити шлях до потенційного завершення війни, яка триває вже понад рік, дестабілізуючи Близький Схід. Але що буде з Сектором Гази далі, залишається незрозумілим за відсутності всеосяжної угоди про післявоєнне майбутнє анклаву, на відбудову якого знадобляться мільярди доларів і роки роботи.

Хоча заявленою метою припинення вогню є повне завершення війни, перемир'я може легко зірватися.

Хамас, який контролював Газу протягом майже двох десятиліть, вижив, попри втрату свого вищого керівництва і тисяч бойовиків унаслідок ударів ізраїльських військових.

Ізраїль пообіцяв, що не дозволить угрупованню повернутися до влади, і “зачистив” значну частину території анклаву — це розглядається як крок до створення потенційної буферної зони.

В Ізраїлі повернення заручників може дещо послабити громадський тиск на Нетаньягу. Але прихильники жорсткої лінії в уряді прем'єра вже пригрозили піти у відставку, якщо боротьба проти Хамас не буде відновлена, що змушує Нетаньягу розриватися між бажанням Вашингтона досягнути завершення війни та ультраправими політичними союзниками всередині країни.