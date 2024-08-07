Хамас обрав новим лідером ідеолога терактів 7 жовтня

Сполучені Штати вважають його міжнародним терористом.

Палестинська організація Хамас, визнана у багатьох країнах світу терористичною, обрала нового лідера свого "політичного" крила. Замість вбитого Ісмаїла Ханії групу очолить Яхья Сінвар.

Результати голосування стали "сигналом непокори Ізраїлю". Сінвар вважається у Хамасі однією з найбільш екстремістських фігур.

Саме він, на думку ізраїльських спецслужб, був ідеологом та організатором нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023, який став відправною точкою війни у Смузі Гази. Сінвар є номером один у списку осіб, які перебувають в ізраїльському розшуку.

61-річний новий лідер "Хамасу" давно не з'являвся на публіці. У червні державний секретар США Ентоні Блінкен стверджував, що він ховається у Газі у підземному комплексі з 10 поверхами. Сполучені Штати вважають його міжнародним терористом.