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Хамас обрав новим лідером ідеолога терактів 7 жовтня

07 серпня 2024, 09:09
Хамас обрав новим лідером ідеолога терактів 7 жовтня
Фото: EPA/UPG
Сполучені Штати вважають його міжнародним терористом.
Палестинська організація Хамас, визнана у багатьох країнах світу терористичною, обрала нового лідера свого "політичного" крила. Замість вбитого Ісмаїла Ханії групу очолить Яхья Сінвар.
 
Про це пише BBC.
 
Результати голосування стали "сигналом непокори Ізраїлю". Сінвар вважається у Хамасі однією з найбільш екстремістських фігур. 
 
Саме він, на думку ізраїльських спецслужб, був ідеологом та організатором нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023, який став відправною точкою війни у Смузі Гази. Сінвар є номером один у списку осіб, які перебувають в ізраїльському розшуку.
 
61-річний новий лідер "Хамасу" давно не з'являвся на публіці. У червні державний секретар США Ентоні Блінкен стверджував, що він ховається у Газі у підземному комплексі з 10 поверхами. Сполучені Штати вважають його міжнародним терористом. 
ХАМАСвійна в Україніросія окупанти

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