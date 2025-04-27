Хамас оголосив про готовність до п'ятирічного перемир'я

Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР

Угода також передбачає звільнення всіх заручників.

Офіційний представник терористичного угруповання Хамас заявив про готовність укласти угоду про припинення бойових дій в Секторі Гази, яка має передбачати звільнення всіх заручників та встановлення п'ятирічного перемир'я.

Про це інформує телеканал BBC.

Заява пролунала у Каїрі, де делегація Хамас планувала обговорити з єгипетськими посередниками шляхи завершення 18-місячних бойових дій.

Офіційний представник Хамас поговорив з агентством і сказав, що угруповання "готове до обміну ув'язненими за один раз і перемир'я на п'ять років".

Остання спроба укласти угоду про припинення вогню була відповіддю на пропозицію Ізраїлю про 45-денне припинення вогню в обмін на повернення 10 живих заручників. Хамас відкинув її, проте запропонувавши укласти "всеосяжну" угоду про припинення війни.

Також угруплвання вимагає, що угода про перемир'я має призвести до припинення війни, виведення ізраїльських військ із Сектору Гази та збільшення обсягів гуманітарної допомоги. Водночас Ізраїль вимагає повернення всіх заручників та роззброєння Хамас, яке угруповання відкинуло як "червону лінію".