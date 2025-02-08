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Хамас передав трьох ізраїльських заручників в обмін на 183 палестинців

08 лютого 2025, 19:18
Хамас передав трьох ізраїльських заручників в обмін на 183 палестинців
Фото:AFP
Попередній обмін відбувся тиждень тому.

В суботу, 8 лютого, палестинське угруповання Хамас звільнило трьох ізраїльських заручників в обмін Ізраїль відпустить 183 палестинських ув’язнених, серед яких є ті, хто відбуває довічні строки. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Охад Бен Амі та Елі Шарабі, взяті в заручники в кібуці Беері під час транскордонної атаки Хамас 7 жовтня 2023 року, і Ор Леві, викрадений того дня з музичного фестивалю Nova, будуть передані в суботу", – пише видання. 

Цей обмін це частина угоди про тимчасове припинення вогню, яка діє вже 42 дні. 

Завдяки договору раніше було звільнено 13 ізраїльських заручників, п'ять тайських робітників і 583 палестинських ув’язнених.

Попри продовження обміну, є побоювання, що договір може зірватися. 

Сталося це після того, як президент США Дональд Трамп запропонував виселити палестинців з Гази. 

Арабські країни відкинули таку ідею і назвали  її етнічною чисткою. 

А от влада Ізраїлю підтримала пропозицію. 

Війна почалася після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли загинуло близько 1200 осіб і понад 250 були захоплені в заручники. 

У відповідь на це Єрусалим почав військову операцію в Газі, де загинуло понад 47 000 палестинців.

Тиждень тому стало відомо, що Хамас звільнив ще трьох ізраїльських заручників.

 

ХАМАСІзраїльобмін

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