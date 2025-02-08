Хамас передав трьох ізраїльських заручників в обмін на 183 палестинців

Попередній обмін відбувся тиждень тому.

В суботу, 8 лютого, палестинське угруповання Хамас звільнило трьох ізраїльських заручників в обмін Ізраїль відпустить 183 палестинських ув’язнених, серед яких є ті, хто відбуває довічні строки.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Охад Бен Амі та Елі Шарабі, взяті в заручники в кібуці Беері під час транскордонної атаки Хамас 7 жовтня 2023 року, і Ор Леві, викрадений того дня з музичного фестивалю Nova, будуть передані в суботу", – пише видання.

Цей обмін це частина угоди про тимчасове припинення вогню, яка діє вже 42 дні.

Завдяки договору раніше було звільнено 13 ізраїльських заручників, п'ять тайських робітників і 583 палестинських ув’язнених.

Попри продовження обміну, є побоювання, що договір може зірватися.

Сталося це після того, як президент США Дональд Трамп запропонував виселити палестинців з Гази.

Арабські країни відкинули таку ідею і назвали її етнічною чисткою.

А от влада Ізраїлю підтримала пропозицію.

Війна почалася після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли загинуло близько 1200 осіб і понад 250 були захоплені в заручники.

У відповідь на це Єрусалим почав військову операцію в Газі, де загинуло понад 47 000 палестинців.

Тиждень тому стало відомо, що Хамас звільнив ще трьох ізраїльських заручників.