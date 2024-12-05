Хамас погрожує знищити заручників, якщо Ізраїль почне рятувальну операцію – Reuters

Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР

У заяві Хамас ідеться про те, що угруповання наказало своїм бойовикам "зробити суворішими" умови утримання полонених

Хамас заявив, що має інформацію про те, що Ізраїль планує провести операцію зі звільнення заручників, і пригрозив "нейтралізувати" полонених, якщо таке станеться.

Хамас закликав своїх бойовиків не замислюватися про ймовірні наслідки виконання інструкцій і заявив, що покладає відповідальність за долю заручників на Ізраїль.

У заяві, котру, як повідомило агентству Reuters високопоставлене джерело в Хамас, поширив серед фракцій угруповання розвідувальний підрозділ військового крила "Бригади Ізз ед-Діна аль-Кассама", не вказано, коли очікують на проведення ізраїльської операції.

У заяві йдеться про те, що ізраїльську операцію планують за прикладом операції зі звільнення в таборі Нусейрат у Газі, яку Ізраїль провів у червні. Тоді ізраїльські сили звільнили чотирьох заручників, яких утримував Хамас із жовтня 2023 року. За словами палестинських посадовців, унаслідок рейду загинуло понад 200 людей, що зробило його одним із найкривавіших нападів Ізраїлю за всю війну, зазначає Reuters.

У заяві Хамас ідеться про те, що угруповання наказало своїм бойовикам "зробити суворішими" умови утримання полонених і заявило, що це мають зробити відповідно до інструкцій, які випустили після операції в Нусейраті.