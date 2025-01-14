Хамас прийняв проєкт угоди щодо припинення вогню у Секторі Гази – ЗМІ

Хамас підтримав проєкт угоди щодо припинення вогню на території Сектора Гази, а також звільнення десятків заручників.

За словами чиновників, які брали участь у переговорах, прогрес щодо угоди досягнуто, але деталі наразі допрацьовуються.

Associated Press своєю чергою повідомляє, що ознайомилось з копією проєкту угоди, а офіційні особи з Єгипту та Хамас підтверджують її автентичність.

Відповідно до угоди: