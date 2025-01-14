Хамас прийняв проєкт угоди щодо припинення вогню у Секторі Гази – ЗМІ
14 січня 2025, 15:09
Сектор Гази, 3 серпня 2014 року. Обстріл північних районів Сектору Гази зруйнував житлові будинки. Після 27 днів збройного протистояння палестинський рух ХАМАС присягнувся продовжувати боротьбу проти Ізраїлю. Фото: АFР
Деталі угоди наразі допрацьовуються.
Хамас підтримав проєкт угоди щодо припинення вогню на території Сектора Гази, а також звільнення десятків заручників.
Про це повідомляє The Times of Israel.
За словами чиновників, які брали участь у переговорах, прогрес щодо угоди досягнуто, але деталі наразі допрацьовуються.
Associated Press своєю чергою повідомляє, що ознайомилось з копією проєкту угоди, а офіційні особи з Єгипту та Хамас підтверджують її автентичність.
Відповідно до угоди:
- перший етап, який триватиме 42 дні, передбачатиме звільнення 33 заручників. Цахал розпочне вихід з населених пунктів Сектора Гази разом з "різким збільшенням" гуманітарної допомоги;
- під час першого етапу розпочнуться перемовини й щодо другого, який матиме на меті звільнення всіх чоловіків з полону й остаточне виведення військових Ізраїля із Сектора Гази;
- третій етап передбачатиме повернення тіл заручників, загиблих в Газі з моменту їх викрадення 7 жовтня 2023-го й розробку плану відновлення, а також створення нової структури управління Газою.