Хамас відкладає наступний обмін заручниками з Ізраїлем
10 лютого 2025, 20:05
Фото: з вільного доступу
Уже відбулося пʼять обмінів заручниками.
Палестинське угруповання Хамас має намір відкласти наступний обмін заручниками й полоненими з Ізраїлем, який запланований на суботу, 15 лютого.
Про це повідомив речник Хамас, передає The Times of Israel.
Речник стверджує, що Ізраїль нібито не виконав своїх зобов’язань за поточною угодою про перемирʼя, а його армія перешкоджає надходженню гуманітарної допомоги до сектору Гази.
Тому Хамас вимагає компенсації за ймовірні порушення Ізраїлем режиму припинення вогню, і якщо цього не отримає, то не не звільнить заручників.