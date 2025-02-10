Хамас відкладає наступний обмін заручниками з Ізраїлем

Уже відбулося пʼять обмінів заручниками.

Палестинське угруповання Хамас має намір відкласти наступний обмін заручниками й полоненими з Ізраїлем, який запланований на суботу, 15 лютого.

Про це повідомив речник Хамас, передає The Times of Israel.

Речник стверджує, що Ізраїль нібито не виконав своїх зобов’язань за поточною угодою про перемирʼя, а його армія перешкоджає надходженню гуманітарної допомоги до сектору Гази.

Тому Хамас вимагає компенсації за ймовірні порушення Ізраїлем режиму припинення вогню, і якщо цього не отримає, то не не звільнить заручників.