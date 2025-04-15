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Хамас відкинув нову ізраїльську пропозицію про перемир’я

15 квітня 2025, 09:35
Хамас відкинув нову ізраїльську пропозицію про перемир’я
Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР
Ізраїль передав Хамас нову пропозицію щодо припинення вогню
Єгипет, який виступає посередником у переговорах, передав руху Хамас оновлену пропозицію Ізраїлю щодо припинення вогню в секторі Газа. Однак представники Хамас заявили, що умови документа не відповідають їхнім вимогам.
 
Про це повідомляє Times of Israel.
 
За словами офіційного представника Хамас Самі Абу Зухрі, проєкт угоди,отриманий у межах переговорів, має ізраїльський характер і вперше передбачає роззброєння угруповання на другому етапі припинення вогню.
 
"Це — мільйон червоних ліній", — підкреслив він, додавши, що Хамас відкидає цю пропозицію.
 
31 березня Армія оборони Ізраїлю опублікувала попередження про евакуацію для всього району Рафаха і великої території між Рафахом і Хан-Юнісом.
 
За словами Каца, ізраїльські війська планують очистити райони "від терористів та інфраструктури, а також захопити велику територію, яку буде додано до зон безпеки Ізраїлю".
 
31 березня агентство Reuters повідомило, що Ізраїль запропонував тривале перемир’я в секторі Гази в обмін на звільнення приблизно половини заручників, які залишаються в полоні Хамас.
ХАМАСІзраїльвійна

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