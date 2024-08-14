Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Хамас відмовився від переговорів щодо перемир'я у Газі – Reuters

14 серпня 2024, 18:09
Хамас відмовився від переговорів щодо перемир'я у Газі – Reuters
Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР
Хамас вимагає плану реалізації пропозиції від США і їх союзників, а не переговорів.
Ісламістське угруповання Хамас заявило, що не братиме участі в новому раунді переговорів про припинення вогню в секторі Газа, запланованих на четвер у Катарі.
 
Про це пише Reuters.
 
США заявили, що очікують, що непрямі переговори відбудуться, як і планувалося, в столиці Катару Досі в четвер, і що угода про припинення вогню все ще можлива.
 
Відомо, що уряд Ізраїлю відправить делегацію на переговори в четвер, але Хамас вимагає дієвого плану реалізації пропозиції від США і їх союзників, яку воно вже прийняло, а не нових переговорів.
 
"Хамас прихильний до пропозиції, представленої йому 2 липня, яка базується на резолюції Ради Безпеки ООН і промові Байдена, і рух готовий негайно розпочати обговорення механізму її реалізації", — заявив високопоставлений представник Хамасу Самі Абу Зухрі в інтерв'ю Reuters.
 
Угода про припинення вогню мала б на меті припинити бойові дії в Газі та забезпечити звільнення ізраїльських заручників, утримуваних в анклаві, в обмін на багатьох палестинців, ув’язнених Ізраїлем, але обидві сторони залишаються розділеними через послідовність дій та інші питання.
 
Проте Хамас вимагає угоди про припинення війни і виведення ізраїльських військ з Гази як основної передумови для звільнення заручників, в той час як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляє, що погодиться лише на паузу в бойових діях, щоб дозволити якомога більшій кількості заручників повернутися додому. Він неодноразово заявляв, що війна може закінчитися лише тоді, коли буде ліквідовано Хамас.

 

війна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїльперемовини

Останні матеріали

Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Політика
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 14:05
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Політика
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 12:31
Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Політика
Ніж, встромлений в нирку путіна. Чому Україна зайшла до Курської області – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 16:14
Відстріл кабанів на Курщині. Якщо не буде серйозної помилки, все спрацює – Том Купер
Політика
Відстріл кабанів на Курщині. Якщо не буде серйозної помилки, все спрацює – Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 15:27
Курська битва-2024. Як американська преса висвітлювала операцію ЗСУ на російській території
Курська битва-2024. Як американська преса висвітлювала операцію ЗСУ на російській території
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 08:33
Основна увага на Курський наступ. Тим часом у росіян на Херсонщині та в Криму холера – Дональд Гілл та Том Купер
Cуспільство
Основна увага на Курський наступ. Тим часом у росіян на Херсонщині та в Криму холера – Дональд Гілл та Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2024, 00:42
Паніка та апокаліпсис. Обличчя путіна видає російську
Політика
Паніка та апокаліпсис. Обличчя путіна видає російську "паніку" через шок від українського вторгнення – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 серпня 2024, 15:22
Курський наступ триває. Україна знищує стартові майданчики для планерних бомб – Філліпс О'Брайен
Політика
Курський наступ триває. Україна знищує стартові майданчики для планерних бомб – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 серпня 2024, 12:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється