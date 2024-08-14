Хамас відмовився від переговорів щодо перемир'я у Газі – Reuters

Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР

Хамас вимагає плану реалізації пропозиції від США і їх союзників, а не переговорів.

Ісламістське угруповання Хамас заявило, що не братиме участі в новому раунді переговорів про припинення вогню в секторі Газа, запланованих на четвер у Катарі.

США заявили, що очікують, що непрямі переговори відбудуться, як і планувалося, в столиці Катару Досі в четвер, і що угода про припинення вогню все ще можлива.

Відомо, що уряд Ізраїлю відправить делегацію на переговори в четвер, але Хамас вимагає дієвого плану реалізації пропозиції від США і їх союзників, яку воно вже прийняло, а не нових переговорів.

"Хамас прихильний до пропозиції, представленої йому 2 липня, яка базується на резолюції Ради Безпеки ООН і промові Байдена, і рух готовий негайно розпочати обговорення механізму її реалізації", — заявив високопоставлений представник Хамасу Самі Абу Зухрі в інтерв'ю Reuters.