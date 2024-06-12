Хамас відмовився відпустити заручників за планом Байдена – Reuters

Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР

Ізраїль стверджує, що Хамас відкидає ключові елементи плану США щодо припинення вогню в Газі.

Угруповання Хамас відхилило пропозицію про звільнення заручників, представлену президентом США Джо Байденом.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на ізраїльського чиновника.

Як пише ресурс, Хамас офіційно відповів у вівторок на пропозицію США щодо припинення вогню щодо восьмимісячної війни в Секторі Гази, і Ізраїль заявив, що відповідь була рівнозначною відмові, а представник Хамасу заявив, що вони лише повторили нещодавні вимоги, які не відповідають поточному плану.

Раніше МЗС Єгипту заявило, що посередники отримали відповідь від Хамас на ініціативу про припинення вогню, запропоновану Байденом, яку вивчатимуть та проінформують зацікавлені сторони після цього про подальші кроки.

"Ввечері Ізраїль отримав через посередника відповідь Хамас. У своїй відповіді Хамас відхилила пропозицію про звільнення заручників, подану президентом Байденом", – цитує агентство слова чиновника.

Він додав, що рух змінив "багато з основних та найбільш значущих параметрів".

Наприкінці травня Байден заявив, що Ізраїль вніс нову пропозицію щодо припинення вогню в секторі Газа, вона має на увазі три етапи і була передана на розгляд палестинському руху Хамас. Рада безпеки ООН у понеділок ухвалила резолюцію США з викладеним раніше президентом США Джо Байденом поетапним планом припинення вогню в Секторі Гази. "За" проголосували 14 країн.