Хамас висунув Ізраїлю неприйнятні умови щодо заручників

6 липня, переговорна делегація Ізраїлю вирушить до Катару для участі в переговорах з угрупованням Хамас щодо звільнення заручників.

Ізраїльська сторона розкритикувала нові зміни Хамас до проекту угоди про звільнення заручників у Секторі Газа.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що в неділю, 6 липня, переговорна делегація Ізраїлю вирушить до Катару для участі в переговорах з угрупованням Хамас щодо звільнення заручників.

Натомість, палестинський рух вніс до проекту угоди низку змін, що може створити додаткові складнощі у переговорному процесі.