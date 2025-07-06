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Хамас висунув Ізраїлю неприйнятні умови щодо заручників

06 липня 2025, 12:25
Хамас висунув Ізраїлю неприйнятні умови щодо заручників
Фото: globalaffairspress.com
6 липня, переговорна делегація Ізраїлю вирушить до Катару для участі в переговорах з угрупованням Хамас щодо звільнення заручників.
Ізраїльська сторона розкритикувала нові зміни Хамас до проекту угоди про звільнення заручників у Секторі Газа.
 
Про це повідомляє The Times of Israel.
 
Зазначається, що в неділю, 6 липня, переговорна делегація Ізраїлю вирушить до Катару для участі в переговорах з угрупованням Хамас щодо звільнення заручників.
 
Натомість, палестинський рух вніс до проекту угоди низку змін, що може створити додаткові складнощі у переговорному процесі.
 
"Зміни, які Хамас намагається внести до катарської пропозиції, були передані нам минулої ночі та є неприйнятними для Ізраїлю", - заявили в Канцелярії ізраїльського прем'єра.
 
За словами джерела видання, палестинське угруповання вимагає включити до угоди три ключові зміни, щоб у домовленості було зазначено:
 
  • переговори щодо постійного припинення вогню триватимуть до досягнення угоди;
  • гуманітарна допомога має повністю відновитися через механізми, підтримані ООН та іншими міжнародними гуманітарними організаціями;
 
Армія оборони Ізраїлю має відвести війська на позиції, які вона займала до зриву попереднього перемир’я в березні.
 
Нагадаємо, 4 липня, Хамас позитивно відреагував на пропозицію США щодо перемир'я в Секторі Газа та заявив про готовність негайно розпочати переговори.

 

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