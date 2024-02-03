Хамас вивчає запропоновану угоду про припинення вогню та звільнення заручників – AP

Позиція Хамас не співпадає з багатоетапною пропозицією, яку офіційні особи з Єгипту, Ізраїлю, Катару та Сполучених Штатів висунули цього тижня.

Офіційні особи Хамас заявили, що вивчають запропоновану угоду про припинення вогню. Вона включатиме тривалі паузи в боях у Газі та обмін ізраїльських заручників на палестинських в’язнів.

Про це повідомляє AP.

“Ісмаїл Ханія, вищий політичний лідер Хамас, і Осама Хамдан, високопосадовець Хамас у Бейруті, заявили, що група залишається відданою своїм початковим вимогам щодо постійного припинення вогню. Хамдан також сказав, що група прагне звільнити тисячі палестинських ув'язнених, утримуваних за дії, пов'язані з конфліктом з Ізраїлем, у тому числі тих, які відбувають довічне ув'язнення”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про Марвана Баргуті, популярного палестинського лідера повстання, якого вважають об’єднавчою фігурою. Другий такий в'язень - Ахмед Саадат, голова Народного фронту звільнення Палестини. І Баргуті, і Саадат були засуджені за причетність до смертельних нападів під час другого палестинського повстання проти ізраїльської окупації покоління тому.

Втім, ця позиція не співпадає з багатоетапною пропозицією, яку офіційні особи з Єгипту, Ізраїлю, Катару та Сполучених Штатів висунули цього тижня, і яка не передбачає постійного припинення вогню.

Лідер Хамасзаявив, що переговори повинні “повністю припинити” ізраїльський наступ у Газі та забезпечити виведення ізраїльських військ.

Ці вимоги Ізраїль раніше відхилив. Ізраїльські лідери заявили, що продовжуватимуть боротьбу, доки Хамас не буде розгромлений, навіть погоджуючись на тривалі паузи, які супроводжуються звільненням заручників.

Очікується, що Хамас найближчим часом відповість на пропозицію, яка включає звільнення заручників.