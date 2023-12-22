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ПОЛІТИКА

Хамас заявив, що не відпустить заручників до завершення війни

22 грудня 2023, 08:32
Хамас заявив, що не відпустить заручників до завершення війни
Бойовики з Еззедін аль-Касам, збройного крила головного палестинського ісламістського руху ХАМАС. Фото: AFP
У Каїрі, що в Єгипті, тривають переговори про нове перемир'я між сторонами конфікту, але, за даними видання, наразі домовленостей немає.

Палестинські бойовики Хамас виключили можливість подальшого звільнення заручників, доки Ізраїль не погодиться на повне припинення бойових дій.

Про це повідомляє  BBC.

Вважається, що близько 120 осіб, викрадених терористами під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, все ще перебувають у полоні.

У Каїрі, що в Єгипті, тривають переговори про нове перемир'я між сторонами конфікту, але, за даними видання, наразі домовленостей немає.

У своїй заяві Хамас сказав: "Існує палестинське національне рішення про те, що не повинно бути жодних розмов про полонених або угод про обмін, окрім як після повного припинення агресії".

За даними Reuters, дипломати Ради Безпеки ООН знову відклали голосування щодо резолюції про збільшення гуманітарної допомоги для Сектора Гази.

Голосування в ООН було відкладено, незважаючи на те, що Сполучені Штати заявили, що тепер можуть підтримати змінену пропозицію, яка вимагатиме від Ізраїлю та Хамас дозволити використання всіх доступних маршрутів для доставки гуманітарної допомоги.

Варто зазначити, що раніше Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та палестинськими бойовиками Хамас.

Згодом Радбез мав голосувати 19, а потім і 20 грудня, однак процес неодноразово відкладали, намагаючись уникнути третього вето США.

7 жовтня бойовики палестинського руху Хамас вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали, викрадали і катували військових і мирних людей, а також ракетами обстрілювали міста. У відповідь Тель-Авів оголосив про початок у Секторі Газа наземної операції "Залізні мечі".

війназаручникиХамас: Ізраїль

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