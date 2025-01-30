Хамас звільнив вісьмох заручників – трьох ізраїльтян і п'ятьох іноземців

Тепер Ізраїль має звільнити 110 палестинських бойовиків.

Сьогодні зранку 30 січня бойовики Хамас звільнили ізраїльську військовослужбовицю Агам Бергер.

Про це повідомило Times of Israel.

Палестинські бойовики взяли Агам Бергер у заручники 7 жовтня 2023 року. Таким чином вона знаходилася у полоні 482 дні.

Згодом Хамас звільнив ще сімох заручників – двох громадян Ізраїлю (Гадо Моше Мозеса та Арбель Йехуд) та п'ять іноземців.

Бойовики передали їх представникам Червоного Хреста Абель, повідомила Армії оборони Ізраїлю.

Тепер Ізраїль сьогодні має звільнити 110 палестинських бойовиків.