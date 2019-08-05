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Харківські правоохоронці "накрили" онлайн-порностудію

Дівчата-моделі спілкувалися з клієнтами в режимі реального часу через веб-камери
У Харкові на вулиці 23 Серпня в орендованій квартирі невідомі організували онлайн-порностудію, де дівчата поширювали зображення порнографічного характеру.
Харківські правоохоронці "накрили" онлайн-порностудію Фото:Нацполіція

Правоохоронці встановили, що інтернет-порностудія функціонувала з травня минулого року. Про це повідомляє Нацполіція Харкова.

У квартирі були встановлені комп'ютери, підключені до інтернету. Дівчата-моделі, використовуючи вигадані нік-нейми, спілкувалися з клієнтами в режимі реального часу через веб-камери.

Організатором і координатором порностудії є 48-річний харків'янин. Він особисто відповідав за фінансове забезпечення роботи студії, в тому числі видачу зарплати дівчатам, за дотримання "веб-моделями" чітко визначеного графіка роботи, накладення штрафів за різні порушення дисципліни і залучення інших дівчат до незаконної діяльності.

Цю інформацію вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Під час проведення санкціонованого обшуку орендованої квартири працівники поліції вилучили комп'ютерну техніку, веб-камери, і секс-іграшки. Діяльність порностудії припинено. Слідчі дії тривають.

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08 05 2019 18:05
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