Харківські правоохоронці "накрили" онлайн-порностудію
Правоохоронці встановили, що інтернет-порностудія функціонувала з травня минулого року. Про це повідомляє Нацполіція Харкова.
У квартирі були встановлені комп'ютери, підключені до інтернету. Дівчата-моделі, використовуючи вигадані нік-нейми, спілкувалися з клієнтами в режимі реального часу через веб-камери.
Організатором і координатором порностудії є 48-річний харків'янин. Він особисто відповідав за фінансове забезпечення роботи студії, в тому числі видачу зарплати дівчатам, за дотримання "веб-моделями" чітко визначеного графіка роботи, накладення штрафів за різні порушення дисципліни і залучення інших дівчат до незаконної діяльності.
Цю інформацію вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.
Під час проведення санкціонованого обшуку орендованої квартири працівники поліції вилучили комп'ютерну техніку, веб-камери, і секс-іграшки. Діяльність порностудії припинено. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що у Києві оперативники викрили шість борделів, які працювали під виглядом масажних салонів, а належали росіянину та його дружині.
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