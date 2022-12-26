Харківські правозахисники отримають половину Нобелівської премії Меморіалу

Харківська правозахисна група (ХПГ), яка є єдиним діючим в Україні членом Міжнародного Меморіалу, стала лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року разом із іншими меморіальськими організаціями. Крім того, ХПГ отримає 1 666 666 шведських крон - половину від присудженої Меморіалу грошової частини премії

Харківська правозахисна група отримає 1,6 мільйона крон з Нобелівської премії миру, присудженої російському Меморіалу, який наразі називає себе міжнародною організацією.

Про це повідомили на офіційному сайті Меморіалу.

"Харківська правозахисна група (ХПГ), яка є єдиним діючим в Україні членом Міжнародного Меморіалу, стала лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року разом із іншими меморіальськими організаціями. Крім того, ХПГ отримає 1 666 666 шведських крон - половину від присудженої Меморіалу грошової частини премії. Уся ця сума буде спрямована на допомогу цивільному населенню: родинам, члени яких загинули через російське вторгнення", - йдеться у повідомленні.

7 жовтня було оголошено, що цьогорічну Премію миру отримують українська правозахисна організація Центр громадянських свобод, російський Меморіал та білоруський правозахисник Олесь Біляцький.

У пресрелізі було вказано, що нагороду отримує “російський Меморіал”, однак пізніше Норвезький нобелівський комітет у листі уточнив, що нагороду отримує саме Міжнародний Меморіал, який об’єднує в собі окремі юридичні особи з назвою “Меморіал”, зареєстровані в Росії (32 юридичні особи), Україні (4 юридичні особи), Італії, Франції, Німеччині та Бельгії та чотири структурні відділення у Франції, Чехії, Україні та Пермському краю Росії.