Харківський напрямок стабілізувався, ЗСУ стримують імпульс рф – розвідка Британії

Збройним силам вдалось стабілізувати наступ росіяни на Харківському напрямку.

Імпульс рф стримав український опір, передає Міністерство оборони Великої Британії в соцмережі X (Twitter).

"російські військові продовжують атакувати Вовчанськ, ЗСУ відбивають більшість атаки", - йдеться в дописі.

Розвідка додає, що росіяни, ймовірно, контролюють село Бугруватка на півночі Харківської області і намагаються встановити контроль над сусідньою переправою через річку Сіверський Донець. Це загрожує флангу та тилу українських сил, що обороняються у самому Вовчанську.

російська армія також атакує у напрямку села Липці, але прогресу немає.

російський президент Володимир путін заявив, що окупаційні війська нібито хочуть створити "буферну зону" на півночі Харківської області. Британська розвідка вважає, що росіяни не мають успіху.

"Північний харківський фронт, ймовірно, стабілізувався, а російський територіальний контроль фрагментований і не об’єднаний. Успіх росії на цій осі буде обмеженим протягом наступного тижня, оскільки початковий імпульс рф було стримано українським опором", - додали британські військові.