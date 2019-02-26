Харків'янин посів перше місце на міжнародному конкурсі артистів балету в Берліні
Босенко отримав перше місце і золоту медаль за виконання танцю Базиля з балету "Дон Кіхот", варіацій з балету "Полум'я Парижа" і танцювального номера Opression, повідомляє прес-служба театру, інформує DT.ua.
До складу журі конкурсу традиційно входять представники провідних театрів опери та балету з різних країн світу. Цього року в журі були представлені майстри з Франції, Німеччини, Бельгії, Грузії, Бразилії, України, Португалії, Китаю, Південної Кореї, Росії, Швейцарії.
Зокрема, до складу журі увійшли Ніна Ананіашвілі з Тбіліського театру опери та балету, зірка балету Паризької опери Agnes Letestu, художній керівник Королівської балетної школи Антверпена Nadia Deferm, директор Берлінської опери Johannes Öhman, легенда радянського балету Володимир Васильєв, зірки балету Національної опери України Катерина Кухар і Олександр Стоянов.
"Це був дуже цікавий конкурс, з великою кількістю учасників з різних країн і авторитетним журі. Звичайно, я дуже задоволений результатом, я довго йшов до цього конкурсу, і відчуваю, що він стане хорошим поштовхом для подальшого зростання", - заявив Босенко.
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