Українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані.

Про це журналіст "Євроспорту" Марко Аркарі написав у Twitter.

Ольга Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову (15:7) і не потисла їй руку.

Смірнова подала протест проти Харлан через відсутність "прояву поваги" і більше 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу, проте судді не змінили свого рішення і Ольга пройшла у наступний раунд.

Тепер же в сітці змагань позначили, що болгарка Йоана Ілієва, яка мала змагатися з українкою, автоматично потрапила до наступного етапу змагань.