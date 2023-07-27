Харлан дискваліфікували з ЧС з фехтування: не потиснула руку росіянці
Про це журналіст "Євроспорту" Марко Аркарі написав у Twitter.
Ольга Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смірнову (15:7) і не потисла їй руку.
Смірнова подала протест проти Харлан через відсутність "прояву поваги" і більше 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу, проте судді не змінили свого рішення і Ольга пройшла у наступний раунд.
Тепер же в сітці змагань позначили, що болгарка Йоана Ілієва, яка мала змагатися з українкою, автоматично потрапила до наступного етапу змагань.