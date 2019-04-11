CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТелеканал HBO показав тизер серіалу Паоло Соррентіно "Новий Папа". Прем’єра запланована на січень 2020 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
HBO показав тизер серіалу "Новий Папа"
Відзначимо, що новий серіал не буде другим сезоном "Молодого Папи", де Джуд Лоу зіграв вигаданого персонажа 47-річного кардинала Ленні Белардо, який став одним з наймолодших в історії Пап Римських
Фото: з вільних джерел
Головні ролі у серіалі зіграли Джуд Лоу і Джон Малкович. Також з’являться Мерилін Менсон і Шерон Стоун, повідомляє "Громадське".
Відзначимо, що новий серіал не буде другим сезоном "Молодого Папи", де Джуд Лоу зіграв вигаданого персонажа 47-річного кардинала Ленні Белардо, який став одним з наймолодших в історії Пап Римських. Серіал вийшов у 2016 році, загалом у ньому 10 серій.
Дія нового серіалу відбуватиметься у тому ж "всесвіті сучасних Пап". Однак тепер Ленні перебуває в комі, тому Ватикан шукає нового Папи.
Нагадаємо, що Netflix показав трейлер "Відьмака" й оголосив дату прем'єри
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