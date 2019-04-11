HBO показав тизер серіалу "Новий Папа"

Відзначимо, що новий серіал не буде другим сезоном "Молодого Папи", де Джуд Лоу зіграв вигаданого персонажа 47-річного кардинала Ленні Белардо, який став одним з наймолодших в історії Пап Римських

Телеканал HBO показав тизер серіалу Паоло Соррентіно "Новий Папа". Прем’єра запланована на січень 2020 року.

Головні ролі у серіалі зіграли Джуд Лоу і Джон Малкович. Також з’являться Мерилін Менсон і Шерон Стоун, повідомляє "Громадське".

Відзначимо, що новий серіал не буде другим сезоном "Молодого Папи", де Джуд Лоу зіграв вигаданого персонажа 47-річного кардинала Ленні Белардо, який став одним з наймолодших в історії Пап Римських. Серіал вийшов у 2016 році, загалом у ньому 10 серій.

Дія нового серіалу відбуватиметься у тому ж "всесвіті сучасних Пап". Однак тепер Ленні перебуває в комі, тому Ватикан шукає нового Папи.

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