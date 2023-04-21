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Henkel продав бізнес у росії за €600 млн

21 квітня 2023, 20:57
Henkel продав бізнес у росії за €600 млн
Німецький виробник косметики та побутової хімії Henkel підписав угоду про продаж свого бізнесу в росії.

Купили німецький концерн місцеві російські інвестори. 

Про це йдеться на сайті Henkel.

Лише квітні цього року концерн Henkel оголосив про своє бажання залишити російський ринок. 

В німецькій компанії сказали, що відповідні російські органи влади вже схвалили транзакцію щодо продажу Henkel, але остаточного закриття угоди ще не відбулося. 

"Всі покупці мають налагоджені та довгострокові ділові відносини в західних країнах і вони не підпадають під санкції ЄС або США" – йдеться на сайті Henkel. 

Стало відомо, що консорціуму місцевих інвесторів купує бізнес Henkel за ₽54 млрд, це дорівнює еквіваленту у близько €600 млн.

До російського консорціуму увійшли Augment Investments, Kismet Capital Group і Elbrus Services.

Росіяhenkel

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