Німецький виробник косметики та побутової хімії Henkel підписав угоду про продаж свого бізнесу в росії.

Купили німецький концерн місцеві російські інвестори.

Про це йдеться на сайті Henkel.

Лише квітні цього року концерн Henkel оголосив про своє бажання залишити російський ринок.

В німецькій компанії сказали, що відповідні російські органи влади вже схвалили транзакцію щодо продажу Henkel, але остаточного закриття угоди ще не відбулося.

"Всі покупці мають налагоджені та довгострокові ділові відносини в західних країнах і вони не підпадають під санкції ЄС або США" – йдеться на сайті Henkel.

Стало відомо, що консорціуму місцевих інвесторів купує бізнес Henkel за ₽54 млрд, це дорівнює еквіваленту у близько €600 млн.

До російського консорціуму увійшли Augment Investments, Kismet Capital Group і Elbrus Services.