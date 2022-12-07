Херсонщина: четверо загиблих, на мінах підірвались поліцейські з Черкащини

У Херсонській області під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвались поліцейські з Черкащини, четверо правоохоронців загинуло.

Про це повідомляє голова Національної поліції України Ігор Клименко у Facebook.

“Колектив Національної поліції України втратив сьогодні 4-х побратимів з поліції Черкаської області. На Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок”, - повідомив Клименко.

Голова Національної поліції заявив, що ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхні життя.

“Наші колеги виконували свій обов’язок: служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокуповану частину Херсонщини. Щиро співчуваємо сім’ям загиблих. Ми поділяємо ваш біль та глибоко сумуємо разом з вами”, - написав Клименко.