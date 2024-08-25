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"Хезболла" атакувала Ізраїль 300 ракетами

25 серпня 2024, 11:02
Amir Cohen/Reuters
Терористичне угруповання заявило про початок атаки на Ізраїль у відповідь на вбивство командувача Фуада Шукра.

Про це повідомляє  індійський телеканал NDTV.

Шиїтська мусульманська організація "Хезболла" почала відповідати на вбивство військового командира терористичного угрупування Фуада Шукра в результаті удару Цахал ще минулого місяця.

"Хезболла" заявила, що вона запустила ударні безпілотники на Ізраїль, націливши їх на військові об'єкти.

Саудівське видання Al Arabiya пише, що з території Лівану по північному Ізраїлю було випущено більше 100 ракет.

Ізраїль повідомив, що запроваджує обмеження в цілях безпеки цивільного населення: навчальні заклади і робочі місця зможуть функціонувати, якщо поблизу є відповідне укриття, до якого можна буде вчасно дістатися.

Будуть введені обмеження на збори - до 30 осіб на відкритому просторі та 300 осіб у приміщенні.

Пляжі поблизу кордону з Ліваном будуть закриті. 

Пізніше стало відомо, що терористичне угруповання заявило про понад 320 ракет по північному Ізраїлю і кілька  безпілотників з вибухівкою.

У своїй заяві "Хезболла" стверджує, що цілями обстрілу були 11 військових баз на півночі Ізраїлю.

 
ІзраїльХезболла

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