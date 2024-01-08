"Хезболла" не прагне війни – Боррель

За його словами, "Хезболла" "чудово розуміє", що війна з Ізраїлем може втягнути в конфлікт Іран.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ліванське бойове угруповання "Хезболла" не прагне війни з Ізраїлем.

Про це Боррель сказав в інтерв'ю EFE, яке наводить Euractiv.

За його словами, "Хезболла" "чудово розуміє", що війна з Ізраїлем може втягнути в конфлікт Іран.

"Я дійшов висновку, що "Хезболла" не прагне війни, або не прагне війни більшої інтенсивності і більшого поширення. Моє враження, яке, я сподіваюся, не є помилковим, полягає в тому, що вони чудово усвідомлюють серйозність ситуації і наслідки, які матиме більша конфронтація, що може втягнути в неї Іран", – зазначив топдипломат ЄС.

Водночас він визнав, що ситуація в Лівані є "критичною" після ліквідації високопоставленого лідера Хамас Салеха аль-Арурі на півдні країни.

"Кожна дія викликає реакцію, яка, своєю чергою, викликає іншу дію. Це те, що називається ескалацією. Якщо хтось не натисне на гальма, ми можемо опинитися на краю прірви", – попередив Боррель.

На його думку, дипломатичні зусилля з деескалації повинні бути зосереджені на усуненні "факторів нестабільності", що впливають на прикордонні райони між Ліваном та Ізраїлем, розділені лінією розмежування.

"Я думаю, що повинні бути переговори, які стосуються всього і відразу, і це має бути можливим", – додав він.