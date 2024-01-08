Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

"Хезболла" не прагне війни – Боррель

08 січня 2024, 10:59
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
За його словами, "Хезболла" "чудово розуміє", що війна з Ізраїлем може втягнути в конфлікт Іран.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ліванське бойове угруповання "Хезболла" не прагне війни з Ізраїлем.

Про це Боррель сказав в інтерв'ю EFE, яке наводить Euractiv.

За його словами, "Хезболла" "чудово розуміє", що війна з Ізраїлем може втягнути в конфлікт Іран.

"Я дійшов висновку, що "Хезболла" не прагне війни, або не прагне війни більшої інтенсивності і більшого поширення. Моє враження, яке, я сподіваюся, не є помилковим, полягає в тому, що вони чудово усвідомлюють серйозність ситуації і наслідки, які матиме більша конфронтація, що може втягнути в неї Іран", – зазначив топдипломат ЄС.

Водночас він визнав, що ситуація в Лівані є "критичною" після ліквідації високопоставленого лідера Хамас Салеха аль-Арурі на півдні країни.

"Кожна дія викликає реакцію, яка, своєю чергою, викликає іншу дію. Це те, що називається ескалацією. Якщо хтось не натисне на гальма, ми можемо опинитися на краю прірви", – попередив Боррель.

На його думку, дипломатичні зусилля з деескалації повинні бути зосереджені на усуненні "факторів нестабільності", що впливають на прикордонні райони між Ліваном та Ізраїлем, розділені лінією розмежування.

"Я думаю, що повинні бути переговори, які стосуються всього і відразу, і це має бути можливим", – додав він.

війнаХезболлаБоррельХамас: Ізраїль

Останні матеріали

Українці відбивають російські атаки. Але подекуди росіянам вдається просунутися на кількасот метрів – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці відбивають російські атаки. Але подекуди росіянам вдається просунутися на кількасот метрів – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 січня 2024, 12:13
Стратегічні бомбардування в нинішній війні можуть відіграти значну роль. У позиції Конгресу щодо допомоги Україні є певні зрушення – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічні бомбардування в нинішній війні можуть відіграти значну роль. У позиції Конгресу щодо допомоги Україні є певні зрушення – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 січня 2024, 22:36
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Політика
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Переклад iPress – 05 січня 2024, 15:50
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Політика
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 05 січня 2024, 12:33
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2024, 09:05
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Політика
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Переклад iPress – 04 січня 2024, 16:28
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Технології
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Переклад iPress – 04 січня 2024, 12:13
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Політика
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Переклад iPress – 04 січня 2024, 08:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється