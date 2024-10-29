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“Хезболла” обрала собі нового лідера. Ним став заступник ліквідованого Насралли

29 жовтня 2024, 12:09
“Хезболла” обрала собі нового лідера. Ним став заступник ліквідованого Насралли
Фото: Вікіпедія
зраїльська армія ліквідувала Насраллу майже місяць тому.
Ліванське бойове угруповання "Хезболла" заявило, що вибрало шейха Наїма Кассема своїм новим лідером після вбивства Хасана Насралли під час ізраїльського авіаудару минулого місяця.
 
Пор це повідомляє Associated Press. 
 
Угруповання зазначило, Кассем був заступником ліквідованого лідера Саїда Насралли понад три десятиліття. 
 
“Хезболла” пообіцяла продовжувати політику Насралли, "доки не буде досягнуто перемоги".
 
Нагадаємо, що раніше Ізраїль вже ліквідував одного наступника Насралли. Сафієддін був родичем Хассана Насралли та очолював напрям військових операцій.
Хезболлавійна в Україніросія окупанти

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