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"Хезболла" обстріляла Ізраїль і обіцяє більше ударів незабаром – Reuters

06 серпня 2024, 18:33
Фото: з вільного доступу
Ісламісти обіцяють помститися за смерть одного зі своїх командирів.
Ліванське збройне угруповання "Хезболла" здійснило серію безпілотних і ракетних атак на північ Ізраїлю у вівторок, але попередило, що її довгоочікувана відплата за вбивство Ізраїлем одного в високопосадовців угруповання ще попереду.
 
Про це пише Reuters.
 
Хезболла заявила, що запустила рій ударних безпілотників проти двох військових об'єктів поблизу Акри на півночі Ізраїлю, а також атакувала ізраїльську військову машину в іншому місці.
 
Ізраїльські військові заявили, що було ідентифіковано кілька ворожих безпілотників, які перетинали кордон з боку Лівану, і один був перехоплений. Зазначається, що кілька мирних жителів були поранені на південь від прибережного міста Нагарія. 
 
У заяві ізраїльських військових повідомляється, що навколо Акри завили сирени, але це виявилося помилковою тривогою. Військово-повітряні сили країни завдали ударів по двох об'єктах Хезболли на півдні Лівану.
 
Джерело "Хезболли" повідомило Reuters, що головної "відповіді на вбивство командира Фуада Шукра ще не надійшло".

 

ІзраїльХезболлавійна в Україніросія окупанти

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