"Хезболла" обстріляла Ізраїль і обіцяє більше ударів незабаром – Reuters

Ісламісти обіцяють помститися за смерть одного зі своїх командирів.

Ліванське збройне угруповання "Хезболла" здійснило серію безпілотних і ракетних атак на північ Ізраїлю у вівторок, але попередило, що її довгоочікувана відплата за вбивство Ізраїлем одного в високопосадовців угруповання ще попереду.

Хезболла заявила, що запустила рій ударних безпілотників проти двох військових об'єктів поблизу Акри на півночі Ізраїлю, а також атакувала ізраїльську військову машину в іншому місці.

Ізраїльські військові заявили, що було ідентифіковано кілька ворожих безпілотників, які перетинали кордон з боку Лівану, і один був перехоплений. Зазначається, що кілька мирних жителів були поранені на південь від прибережного міста Нагарія.