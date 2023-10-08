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Хезболла обстріляла Ізраїль, у відповідь Єрусалим атакував Ліван

08 жовтня 2023, 11:28
Хезболла обстріляла Ізраїль, у відповідь Єрусалим атакував Ліван
Фото: Галина Грицишин
Ісламістська організація Хезболла заявила, що обстріляла Ізраїль ракетами і мінометами "на знак солідарності" з палестинцями.

У відповідь армія оборони Ізраїлю обстріляла артилерією і БПЛА Ліван.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Ліванське терористичне угрупування Хезболла заявляє, що випустило "десятки ракет і снарядів" по трьох ізраїльських позиціях у спірному районі Маунт-Дов на знак солідарності з атакою ХАМАС на Ізраїль.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що відповіла артилерійськими ударами  і ударом безпілотника по "інфраструктурі Хезболли" в цьому районі.

Про жертви внаслідок цих атак жодна зі сторін не повідомила.

Видання з посиланням на джерела пише, що ізраїльська армія атакувала намет.

 
ІзраїльХезболлаобстріли

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