Хезболла обстріляла Ізраїль, у відповідь Єрусалим атакував Ліван
У відповідь армія оборони Ізраїлю обстріляла артилерією і БПЛА Ліван.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Ліванське терористичне угрупування Хезболла заявляє, що випустило "десятки ракет і снарядів" по трьох ізраїльських позиціях у спірному районі Маунт-Дов на знак солідарності з атакою ХАМАС на Ізраїль.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що відповіла артилерійськими ударами і ударом безпілотника по "інфраструктурі Хезболли" в цьому районі.
Про жертви внаслідок цих атак жодна зі сторін не повідомила.
Видання з посиланням на джерела пише, що ізраїльська армія атакувала намет.