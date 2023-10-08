Хезболла обстріляла Ізраїль, у відповідь Єрусалим атакував Ліван

Ісламістська організація Хезболла заявила, що обстріляла Ізраїль ракетами і мінометами "на знак солідарності" з палестинцями.

У відповідь армія оборони Ізраїлю обстріляла артилерією і БПЛА Ліван.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Ліванське терористичне угрупування Хезболла заявляє, що випустило "десятки ракет і снарядів" по трьох ізраїльських позиціях у спірному районі Маунт-Дов на знак солідарності з атакою ХАМАС на Ізраїль.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що відповіла артилерійськими ударами і ударом безпілотника по "інфраструктурі Хезболли" в цьому районі.

Про жертви внаслідок цих атак жодна зі сторін не повідомила.

Видання з посиланням на джерела пише, що ізраїльська армія атакувала намет.