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Хезболла обстріляла військову базу Ізраїлю у Кір'ят-Шмона – AP

27 березня 2024, 18:13
Хезболла обстріляла військову базу Ізраїлю у Кір'ят-Шмона – AP
Фото: facebook.com idfonline
Ліван випустив близько 30 ракет по військовій базі.

27 березня Хезболла випустила близько 30 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмона і розташованій там військовій базі, щонайменше одна людина загинула.

Про це пише AP.

Внаслідок ракетних ударів по місту Кір'ят-Шімона на півночі Ізраїлю виникла пожежа в індустріальному парку в Кір'ят-Шмоні, загинув 25-річний чоловік, ще одна людина отримала легкі поранення.

Відомо, що Хезболла взяла на себе відповідальність за цей обстріл і заявила, що він здійснений у відповідь на ізраїльський авіаудар по центру екстреної допомоги в селі Хеббарія, пов'язаному з ліванською сунітською мусульманською групою.

Цахал заявив, що в результаті удару по будівлі в Хеббарії загинув член ліванського сунітського мусульманського угруповання "Аль-Джамаа аль-Ісламія" і кілька інших бойовиків. 

війна в Україніросія окупантиХезболацахал

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