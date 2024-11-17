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Хезболла розглядає нову пропозицію США та Ізраїлю – CNN

17 листопада 2024, 13:33
Хезболла розглядає нову пропозицію США та Ізраїлю – CNN
Фото: topwar.ru
Переговори про припинення вогню в Лівані активізуються.

Ліванське ісламське угруповання "Хезболла" розглядає пропозицію США та Ізраїлю про припинення вогню, що свідчить про активізацію дипломатичних зусиль припинення конфлікту в цьому регіоні Близького Сходу.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Ліванський чиновник розказав, що ввечері у четвер, 14 листопада, посол США в Лівані Ліза Джонсон передала цю пропозицію владі країни.

Уряд "оптимістично налаштований" щодо згоди "Хезболли" на умови угоди і очікує на офіційну відповідь на останню пропозицію вже в понеділок.

"Дипломатичні зусилля зараз у вогні", - розповіло джерело видання.

Ще одне ліванське джерело повідомило телеканалу, що в Бейруті відбуваються широкі дискусії між політичними діячами щодо американської ініціативи.

Остання пропозиція, яку посол Джонсон виклала близькому до "Хезболли" спікеру парламенту Лівану Набіху Беррі, є першою пропозицією, яку США та Ізраїль представили після того, як наприкінці вересня були проведені переговори про тимчасове припинення вогню. 

Зусилля зупинились, коли Ізраїль ліквідував лідера "Хезболли" Хасана Насраллу під час потужного удару в південному передмісті Бейрута.

Головною проблемою є те, як змусити "Хезболлу" піти з південного Лівану, і чи будуть готові ліванські збройні сили взяти на себе більш активну роль у цій ситуації.

Ліванський посадовець сказав, що американсько-ізраїльська пропозиція має на меті досягти 60-денного припинення бойових дій і подається як основа для тривалого перемир'я. 

Він додав, що терміни відповідають параметрам Резолюції ООН 1701, яка поклала край лівансько-ізраїльській війні в 2006 році. Резолюція передбачає, що єдиними збройними групами в районі на південь від ліванської річки Літані, мають бути ліванська армія і миротворчі сили ООН.

Пропозиція передбачає і те, що ізраїльські сухопутні війська, які діють на півдні Лівану з кінця вересня, мають відступити за міжнародно визнаний кордон між двома країнами.

"Пункти в основному зосереджені на механізмі імплементації і на ролі ліванських збройних сил у виконанні резолюції 1701 на півдні річки Літані", - сказав чиновник. 

Він додав, що в ній також йдеться про маршрути контрабанди через міжнародні кордони країни.

 
ІзраїльЛіванХезболла

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