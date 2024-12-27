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HIMARS "розніс" польову нараду окупантів – ГУР

27 грудня 2024, 13:31
HIMARS
Фото з вільного доступу
Ліквідовано трьох російських офіцерів
Українські розвідники провели успішну операцію зі знищення російських офіцерів та їхньої техніки.
 
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
 
Внаслідок успішної операції ліквідовано щонайменше трьох російських офіцерів.
 
Зазначається, що співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил  рф, які беруть участь у злочинній війні проти України у Запорізькій області. 
 
Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операції, до якої силами й засобами долучились ОУВ "Таврія", 190 навчальний центр СБС і тактична група "Тайфун" СБУ. 
 
Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони.
 
За даними ГУР, список "двохсотих" окупантів поповнили:
 
  • капітан Нагорний Дмитро Олегович, командир 1 батальйону 135-го мотострілецького полку ЗС рф;
  • капітан Крохмальов Григорій Олександрович, заступник начальника  штабу з розвідки, начальник розвідки 135-го мотострілецького полку ЗС рф;
  • капітан Фомін Юрій Вікторович, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази ЗС рф. 
 
Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. В ГУР також показали кадри успішної операції.

 

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