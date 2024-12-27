HIMARS "розніс" польову нараду окупантів – ГУР

Ліквідовано трьох російських офіцерів

Українські розвідники провели успішну операцію зі знищення російських офіцерів та їхньої техніки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Внаслідок успішної операції ліквідовано щонайменше трьох російських офіцерів.

Зазначається, що співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил рф, які беруть участь у злочинній війні проти України у Запорізькій області.

Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операції, до якої силами й засобами долучились ОУВ "Таврія", 190 навчальний центр СБС і тактична група "Тайфун" СБУ.

Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони.