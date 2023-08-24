H&M відновить роботу магазинів в Україні вже восени
Про це компанія написала на своєму сайті.
"Компанія веде тісний діалог із партнерами та владою і планує поступово знову відкрити більшість своїх магазинів у країні з листопада 2023 року", - йдеться в повідомленні.
Наразі триває підготовка до відкриття більшості магазинів, де це можливо, водночас безпека співробітників залишається пріоритетом.
Крім того, H&M планує брати участь у програмах допомоги і відновлення, співпрацювати з місцевими організаціями та підтримувати Україну в процесі відновлення.