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H&M відновить роботу магазинів в Україні вже восени

24 серпня 2023, 16:58
H&M відновить роботу магазинів в Україні вже восени
Фото: з відкритих джерел
Шведська мережа магазинів одягу H&M планує розпочати поступове відновлення роботи в Україні з листопада цього року.

Про це компанія написала на своєму сайті

"Компанія веде тісний діалог із партнерами та владою і планує поступово знову відкрити більшість своїх магазинів у країні з листопада 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває підготовка до відкриття більшості магазинів, де це можливо, водночас безпека співробітників залишається пріоритетом.

Крім того, H&M планує брати участь у програмах допомоги і відновлення, співпрацювати з місцевими організаціями та підтримувати Україну в процесі відновлення.

H&MУкраїнамагазин

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