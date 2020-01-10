Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

H&M збільшив виручку в Україні в півтора рази

Зростання у шведських кронах склало 54%
Шведська компанія Hennes & Mauritz AB (H&M), власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, збільшила виручку в своїх українських магазинах на 59% в гривні в третьому фінансовому кварталі (1 червня - 31 серпня).
H&M збільшив виручку в Україні в півтора рази H&M у Лондоні. Фото: rendezvous.blogs.nytimes.com

За третій фінквартал продажу H&M в Україні склали 86 млн шведських крон ($ 9,65 млн), що в 1,5 рази більше, ніж за такий же період 2019 роки (56 млн шведських крон, або $ 6,28 млн).

Про це повідомляється в фінзвіті компанії, передає "Економічна правда" з псиланням на Інтерфакс-Україна.

Таким чином, зростання в шведських кронах склало 54%, а в гривні - 59%.

Компанія за цей період запустила два нових магазини в Україні, розширивши таким чином мережу до п'яти об'єктів (всі - в Києві).

В цілому за дев'ять місяців фінансового року H&M збільшив виручку на 10% - до 156 млн шведських крон (142 млн шведських крон за 9 міс.-2019 року), тоді як зростання продажів в гривні склав 5%.

Як повідомлялося, H&M 11 червня відкрилися четверту торговельну точку в Україні в ТРЦ Dream Town і 1 серпня - п'яту, в ТРЦ Retroville.

За результатами 2019 року H&M в Україні відкрив одну нову торгову точку і збільшив майже в чотири рази продажу, до 227 млн шведських крон (близько $ 24 млн).

Читайте також: компанія H&M не буде ретушувати фото моделей у купальниках

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 10 2020 16:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.