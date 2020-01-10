H&M збільшив виручку в Україні в півтора рази
За третій фінквартал продажу H&M в Україні склали 86 млн шведських крон ($ 9,65 млн), що в 1,5 рази більше, ніж за такий же період 2019 роки (56 млн шведських крон, або $ 6,28 млн).
Про це повідомляється в фінзвіті компанії, передає "Економічна правда" з псиланням на Інтерфакс-Україна.
Таким чином, зростання в шведських кронах склало 54%, а в гривні - 59%.
Компанія за цей період запустила два нових магазини в Україні, розширивши таким чином мережу до п'яти об'єктів (всі - в Києві).
В цілому за дев'ять місяців фінансового року H&M збільшив виручку на 10% - до 156 млн шведських крон (142 млн шведських крон за 9 міс.-2019 року), тоді як зростання продажів в гривні склав 5%.
Як повідомлялося, H&M 11 червня відкрилися четверту торговельну точку в Україні в ТРЦ Dream Town і 1 серпня - п'яту, в ТРЦ Retroville.
За результатами 2019 року H&M в Україні відкрив одну нову торгову точку і збільшив майже в чотири рази продажу, до 227 млн шведських крон (близько $ 24 млн).
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