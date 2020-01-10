H&M збільшив виручку в Україні в півтора рази

Шведська компанія Hennes & Mauritz AB (H&M), власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, збільшила виручку в своїх українських магазинах на 59% в гривні в третьому фінансовому кварталі (1 червня - 31 серпня).

За третій фінквартал продажу H&M в Україні склали 86 млн шведських крон ($ 9,65 млн), що в 1,5 рази більше, ніж за такий же період 2019 роки (56 млн шведських крон, або $ 6,28 млн).

Про це повідомляється в фінзвіті компанії, передає "Економічна правда" з псиланням на Інтерфакс-Україна.

Таким чином, зростання в шведських кронах склало 54%, а в гривні - 59%.

Компанія за цей період запустила два нових магазини в Україні, розширивши таким чином мережу до п'яти об'єктів (всі - в Києві).

В цілому за дев'ять місяців фінансового року H&M збільшив виручку на 10% - до 156 млн шведських крон (142 млн шведських крон за 9 міс.-2019 року), тоді як зростання продажів в гривні склав 5%.

Як повідомлялося, H&M 11 червня відкрилися четверту торговельну точку в Україні в ТРЦ Dream Town і 1 серпня - п'яту, в ТРЦ Retroville.

За результатами 2019 року H&M в Україні відкрив одну нову торгову точку і збільшив майже в чотири рази продажу, до 227 млн шведських крон (близько $ 24 млн).

Читайте також: компанія H&M не буде ретушувати фото моделей у купальниках