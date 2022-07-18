Хочуть встигнути до санкцій: європейські танкери продовжують перевозити російську нафту – WSJ

Ніхто не може сказати, що станеться з ринком танкерів після того, як санкції почнуть діяти, але врешті-решт це може бути чистим позитивним результатом, оскільки попит на нафту все ще високий, і кораблі, ймовірно, будуть розгорнуті, щоб забирати нафту з інших місць призначення, наприклад США та Близького Сходу

Власники танкерів у Європі перевозять якомога більше російської нафти до набуття чинності енергетичних санкцій в грудні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Після вторгнення Росії в Україну західні країни пообіцяли відмовитись від сирої нафти. Тим часом поставки до Азії навпаки стрімко зросли.

За даними постачальника енергетичних даних Vortexa, Китай майже подвоїв споживання російської сирої нафти в середньому до 1,13 мільйона барелів на день у червні з 670 000 барелів на день у лютому. Минулого місяця Індія видобувала приблизно один мільйон барелів на день, порівняно з фактично нульовим показником у перші два місяці цього року.

"Виходячи з цієї тенденції, виглядає цілком можливим, щоб Росія могла експортувати всю наявну сиру нафту без покупців з Америки чи Європейського Союзу", – сказав головний економіст Vortexa Девід Вех.

За даними брокерів, грецькі власники танкерів, які контролюють майже третину світового флоту, перевезли близько половини обсягів російської сирої нафти в травні та червні.

За оцінками Lloyd’s List Intelligence, протягом цих двох місяців грецькі судна здійснили 151 захід у російські порти в Чорному та Балтійському морях. Для порівняння, за цей же період минулого року було 89 заходів у ці порти.

Також грецькі танкери пливуть аж до Сибіру, ​​де розміщуються китайські і російські судновласники.

За даними постачальника морських даних MarineTraffic, судно Kriti Legend, яке належить і управляється компанією Avin International, прибуло 12 липня в порт Лайчжоу в Китаї після підйому сирої нафти з Козьміно в російському Сибіру. Avin International не відповів на запит про коментар.

Нагадаємо, санкції ЄС, які передбачають заборону на поставки російської нафти до Європи, набудуть чинності 5 грудня. Перевезення за межі континенту операторами танкерів не будуть заборонені, але судна не зможуть отримати страхове покриття, що зробить будь-які плавання незаконними згідно з міжнародним морським правом.

Власники великих європейських танкерів кажуть, що санкції можуть змусити їх тимчасово призупинити плавання приблизно третини їхнього флоту. Але високий світовий попит на нафту змусить ці судна знову рухатися, кажуть вони.

"Ніхто не може сказати, що станеться з ринком танкерів після того, як санкції почнуть діяти, але врешті-решт це може бути чистим позитивним результатом, оскільки попит на нафту все ще високий, і кораблі, ймовірно, будуть розгорнуті, щоб забирати нафту з інших місць призначення, наприклад США та Близького Сходу", – сказав виконавчий директор грецької судноплавної компанії, який побажав залишитися неназваним.

Він додав, що вони ходитимуть на більші відстані та відповідно зароблятимуть більше грошей.

Крім цього, європейські танкери використовують для транспортування російської сирої нафти, а саме перевезення з корабля на судно.

Така практика використовується, коли в портах є обмежений простір для завантаження вантажу. Однак на такий крок також йдуть судна, які вимикають транспондери, щоб приховати своє місцезнаходження та пункт призначення вантажу.

За даними брокерів, аналітиків і даних відстеження суден, протягом останніх місяців біля південного грецького порту Каламата відбувалися десятки пересадок з судна на судно. Керівники судноплавства сказали, що деякі з цих кораблів вимикають свої транспондери, щоб приховати свою позицію, додавши, що така практика може посилитися, чим ближче до набуття чинності санкцій.

"Проводяться темні операції STS і дуже хитромудре приховування походження вантажу", – сказала менеджер з аналізу вантажів Lloyd’s List Intelligence Марі Бейтс.