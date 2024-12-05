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Ходжес розповів, що потрібно Україні для придушення наступів ворога

05 грудня 2024, 11:32
Ходжес розповів, що потрібно Україні для придушення наступів ворога
Військовий аналітик вважає, що Заходу варто зупинити потік російської нафти в Китай та Індію.
Збройні сили росії вже понад рік проводять наступальні операції на кількох ділянках фронту. Проте просування окупантів важко назвати успішним.
 
Про це заявив військовий аналітик і колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю Hromadske.
 
"Від Авдіївки до Покровська 63 кілометри. За рік росіяни не змогли просунутися на 60 км углиб української території, навіть незважаючи на важкі втрати. Десятки тисяч їхніх солдатів загинули в цих боях. Це важко назвати успішною наступальною операцією", - сказав він.
 
Годжес зазначив, що у війні головне не зупинка наступів ворога за будь-яку ціну. Він вважає, що людям потрібно бути терплячими і дивитися на факти.
 
"Ресурси росіян не безмежні. Звичайно, росія продовжує виробляти зброю. Однак через санкції росіяни не можуть отримати деякі компоненти, які їм потрібні. Коли я дивлюся на російську економіку, на те, в якому жахливому стані рубль, то мушу констатувати, що в росії є багато проблем. Утім, я не знаю, скільки ще вони зможуть продовжувати цю війну", - підкреслив аналітик.
 
За словами Годжеса, у росіян є брак робочої сили. Він додав, що в рф на заводах з виробництва зброї спостерігається нестача людей, через те, що вони йдуть в армію.
 
Щоб знизити можливості рф на війні, Заходу варто зупинити потік російської нафти в Китай та Індію, розповів аналітик. Він заявив, що таку інтенсивну війну майже неможливо підтримувати довго.
 
"Єдина перевага, яку має росія - це велика кількість людей. Ось чому так важливо, щоб Україна мала змогу вражати штаби, артилерію та логістику росії в глибокому тилу", - поділився він.
 
Годжес сказав журналістам, що навіть тисячі погано навчених російських піхотинців не здатні ефективно просуватися без ефективного командування, підтримки артилерії, танків і достатньої кількості боєприпасів. За його словами, саме тому Україні потрібно передати більше високоточної далекобійної зброї.

 

війна в Україніросія окупантиходжес

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