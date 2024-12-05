Ходжес розповів, що потрібно Україні для придушення наступів ворога

Збройні сили росії вже понад рік проводять наступальні операції на кількох ділянках фронту. Проте просування окупантів важко назвати успішним.

"Від Авдіївки до Покровська 63 кілометри. За рік росіяни не змогли просунутися на 60 км углиб української території, навіть незважаючи на важкі втрати. Десятки тисяч їхніх солдатів загинули в цих боях. Це важко назвати успішною наступальною операцією", - сказав він.

Годжес зазначив, що у війні головне не зупинка наступів ворога за будь-яку ціну. Він вважає, що людям потрібно бути терплячими і дивитися на факти.

"Ресурси росіян не безмежні. Звичайно, росія продовжує виробляти зброю. Однак через санкції росіяни не можуть отримати деякі компоненти, які їм потрібні. Коли я дивлюся на російську економіку, на те, в якому жахливому стані рубль, то мушу констатувати, що в росії є багато проблем. Утім, я не знаю, скільки ще вони зможуть продовжувати цю війну", - підкреслив аналітик.

За словами Годжеса, у росіян є брак робочої сили. Він додав, що в рф на заводах з виробництва зброї спостерігається нестача людей, через те, що вони йдуть в армію.

Щоб знизити можливості рф на війні, Заходу варто зупинити потік російської нафти в Китай та Індію, розповів аналітик. Він заявив, що таку інтенсивну війну майже неможливо підтримувати довго.

"Єдина перевага, яку має росія - це велика кількість людей. Ось чому так важливо, щоб Україна мала змогу вражати штаби, артилерію та логістику росії в глибокому тилу", - поділився він.

Годжес сказав журналістам, що навіть тисячі погано навчених російських піхотинців не здатні ефективно просуватися без ефективного командування, підтримки артилерії, танків і достатньої кількості боєприпасів. За його словами, саме тому Україні потрібно передати більше високоточної далекобійної зброї.