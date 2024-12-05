Ходжес: Звільнення Криму стане ключем до перемоги в Україні

Він вважає, що росія повинна втратити можливість використовувати Крим як логістичний хаб.

Звільнення Криму може мати вирішальне значення для всієї війни в Україні. Українські збройні сили роблять так, щоб росія не змогла використати Крим у військових цілях.

Про це заявив екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю hromadske.

За його словами, Україні необхідно зробити все від неї залежне, щоб російський військово-морський флот і військово-повітряні сили не могли вільно діяти на території Криму. Він вважає, що росія повинна втратити можливість використовувати Крим як логістичний хаб.

Ходжес зауважив, що більша частина російського Чорноморського флоту вже виведена із Севастополя. Саме тому українські військові роблять так, щоб рф не могла використовувати Крим у військових цілях.

Екскомандувач нагадав, що українським військовим вдалося знищити більшість великих поромів, які росія використовувала для постачання військового спорядження до Криму. Однак все ще залишається Кримський міст, адже росіяни багато зробили, щоб захистити його. При цьому він впевнений, що коли прийде час, його теж знищать.

У Ходжеса також запитали, чи можна знищити Кримський міст ракетами Taurus та ATACMS. Але він вважає, що це не та зброю, яку можна використати для цього.

"Ні, це не та зброя, якою знищують мости. Удари цими ракетами можуть зробити дірку в мосту. Але цього недостатньо. Там забагато сталі й бетону. Тому знадобиться величезна кількість вибухівки різних типів", - сказав Ходжес.

Він вважає, що щоб знищити Кримський міст, потрібна добре спланована операція.

"Недостатньо лише одного удару, щоб розібратися з такою переправою. Я думаю, якщо хтось у світі й може знести цей міст, то це генерал Буданов. Я впевнений, що в ГУР є люди, які працюють над планом знищення Кримського мосту", - підкреслив він.