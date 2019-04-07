Хомутиннік: Мені санкції – не біда. Я тільки за Астраханню сумую

"Москва мені ніколи особливо не подобалася, тому що трафік великий"

Співголова депутатської групи "Відродження", колишній член "Партії Регіонів" розповів як реагує на санкції з боку Росії.

"Чи не замислювалися ви, чому ахметівська частина Опоблоку вся в санкціях, а друга частина Опоблоку не в санкціях, хоча вони всі були в одній фракції? Це занадто білими нитками все шито. Зрозуміло, що там хтось сидів (і ви, напевно, розумієте, хто) і ці списки просто вставляв, викреслював або додавав. Але мені ці санкції - не біда. Я тільки за Астраханню сумую, за риболовлею. Москва мені ніколи особливо не подобалася, тому що трафік великий", - розповів Віталій Хомутиннік в інтерв'ю "Українській правді".

Нагадаємо, що народний депутат, лідер депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік задекларував 30 компаній, з яких 9 зареєстровані на Кіпрі, Віргінських і Кайманових островах, 6 автомобілів, кілька земельних ділянок, картини, скульптури, годинники, телевізори, зброю. На його банківських рахунках 67 582 418 грн, 12 793 198 доларів та 87 936 євро, готівкою Хомутиннік зберігає 420 тисяч грн. Нардепу також належать Toyota Tundra 2013 року та Range Rover 2014, його дружині – два Lexus.

У листопаді 2017 року Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу щодо можливого ухилення від сплати податків депутатом Верховної Ради від групи "Партія "Відродження" Віталієм Хомутинніком. Підстав для повідомлення йому про підозру слідчі не виявили.

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Раніше, "Схеми" повідомили, що журналісти помітили лідера депутатської групи "Відродження" Віталія Хомутинніка і його колегу Валерія Писаренка в компанії російського підприємця Павла Фукса на виході з VIP-терміналу аеропорту "Київ". Вони прибули на літаку Gulfstream G280 з бортовим номером VP-CVH. Коштує такий літак близько 25 млн доларів. У декларації літака немає.