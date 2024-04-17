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Хорватія достроково обирає парламент

17 квітня 2024, 13:26
Хорватія достроково обирає парламент
Фото: з вільного доступу
Сьогодні в Хорватії розпочались дострокові вибори у парламент.

Населення країни всього 3,7 мільйона, але виборців обиратимуть між більш ніж двома тисячами кандидатів, повідомляє Reuters.

Видання пише, що вибори стануть своєрідною перевіркою популярності чинного прем'єр-міністра Андрея Пленковича і його правлячої консервативної партії Хорватський демократичний союз, яку опоненти звинувачують в корупції.

Демократичний союз сподівається скористатися довгостроковою підтримкою, яку вона отримала після вступу Хорватії до Європейського Союзу, введення євро і розвитку туризму.

Проте багато хто втомився від цього союзу, яка домінує в політиці з моменту здобуття Хорватією незалежності в 1991 році.

Згідно з останніми опитуваннями, правляча партія отримає 60 місць у 151-місному парламенті, а це більше, ніж у будь-якої іншої партії, але недостатньо для отримання абсолютної більшості. 

Є очікування, що після голосування відбудуться коаліційні переговори.

 
вибориХорватіяпарламент

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