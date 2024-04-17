Хорватія достроково обирає парламент

Сьогодні в Хорватії розпочались дострокові вибори у парламент.

Населення країни всього 3,7 мільйона, але виборців обиратимуть між більш ніж двома тисячами кандидатів, повідомляє Reuters.

Видання пише, що вибори стануть своєрідною перевіркою популярності чинного прем'єр-міністра Андрея Пленковича і його правлячої консервативної партії Хорватський демократичний союз, яку опоненти звинувачують в корупції.

Демократичний союз сподівається скористатися довгостроковою підтримкою, яку вона отримала після вступу Хорватії до Європейського Союзу, введення євро і розвитку туризму.

Проте багато хто втомився від цього союзу, яка домінує в політиці з моменту здобуття Хорватією незалежності в 1991 році.

Згідно з останніми опитуваннями, правляча партія отримає 60 місць у 151-місному парламенті, а це більше, ніж у будь-якої іншої партії, але недостатньо для отримання абсолютної більшості.

Є очікування, що після голосування відбудуться коаліційні переговори.