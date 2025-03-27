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Хорватія не відправлятиме військових в Україну

27 березня 2025, 16:35
Хорватія не відправлятиме військових в Україну
Фото: з вільного доступу
ЇЇ солдати не братимуть участі у європейському контингенті військових за будь-яких умов, наголосив президент країни
Хорватія категорично відмовляється відправляти своїх військових в Україну. 
 
Про це йдеться у заяві президента Хорватії Зорана Мілановича, яку цитує Le Figaro.
 
У четвер Міланович знову заявив, що жоден хорватський військовий не ступить на українську землю.
 
"Жоден хорватський солдат не поїде в Україну за жодних домовленостей - це повністю виключено", - підкреслив президент.
 
Його заява пролунала на тлі перебування прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича в Парижі, де обговорювалася можливість європейського військового контингенту в межах майбутньої мирної угоди з росією.
 
"Я йшов на вибори з цією позицією, і це мій обов’язок перед тими, хто довірив мені свій голос", - додав Міланович.
 
Le Figaro також зазначає, що Міланович був переобраний у січні цього року. І з того часу хорватський президент регулярно стикається з критикою опонентів за свої політичні погляди.

 

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