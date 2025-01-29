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Хорватія обіцяє 12-й пакет військової допомоги для України

29 січня 2025, 16:09
Хорватія обіцяє 12-й пакет військової допомоги для України
Його мають затвердити завтра.
Хорватія готує новий, 12-ий, пакет військово-технічної допомоги Україні.
 
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції зі своїм хорватським колегою Андреєм Пленковичем.
 
"Дякую прем'єр-міністру Пленковичу за анонсування завтрашнього рішення. Сподіваюсь, воно буде прийнято і 12 пакет Україна отримає. Вдячні за підготовки цього пакета, яка зараз вкрай важлива на полі бою", - сказав Шмигаль.
 
Він також подякував Хорватії за військову допомогу та сприяння у введенні нових санкцій проти рф.
 
"Санкції залишаються інструментом номер один для послаблення агресора. Домовились вивчити можливості створення спільної українсько-хорватської робочої групи, яка відстежуватиме протиправну діяльність російського "тіньового флоту", - зауважив Шмигаль.
 
Нагадаємо, торік, у жовтні  Україна та Хорватія уклали двосторонню угоду про довгострокову підтримку і співпрацю. Вона діятиме впродовж 10 років. У документі Хорватія закріплює свій обов'язок підтримувати Україну до перемоги у війні.
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