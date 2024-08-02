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Хорватія оновлює озброєння: старе може передати Києву

02 серпня 2024, 17:02
Хорватія оновлює озброєння: старе може передати Києву
Фото: Odessa.online
План розвитку Збройних сил Хорватії розробили на 4 роки.

Загреб вирішив оновити озброєння Збройних сил країни. Стару бронетехніку російського і югославського виробництва можуть передати Україні.

Про це пише хорватська щоденна вечірня газета Vecernji list.

План розвитку Збройних сил Хорватії до 2028 року передбачає закупівлю військової техніки, включно з бойовими машинами піхоти, танками, ППО і самохідними артустановками.

Навесні до Хорватії прибули перші шість із 12 винищувачів "Рафаль", через рік ескадрилья буде повністю укомплектована. Такі закупівлі стали історичними для Загребу, який вперше інвестував 1,2 мільярда євро у військові потреби.

За два роки усі 62 бойові броньовані машини Bradley M2A2 ODS будуть відремонтовані і модернізовані на заводах Đura Đaković у співпраці з Bae Systems. 

В планах Міноборони замовлення на виробництво 30 нових бронетранспортерів Patria, що збільшить загальну кількість цих машин до 200. Нові бронетранспортери будуть оснащені баштами DUOS з 30-мм гарматами і протитанковими ракетами ізраїльського виробництва SPIKE.

Також уряд Хорватія планує посилити артилерійські підрозділи: до наявних 14 німецьких танкових гаубиць PzH 2000 калібру 155 мм, ще закуплять додаткові установки. 

Крім того, в планах придбати мобільну артилерію на колесах, таку як шведський Archer або французький Caesar, обидва калібру 155 мм.

Міністерство оборони вже веде переговори з потенційними постачальниками, але поставки затримуються через пріоритетне відправлення зброї в Україну, тому, ймовірно,  модернізації хорватської армії застарілу бронетехніку російського і югославського виробництва може бути передано Україні.

 
міноборониХорватіяозброєння

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