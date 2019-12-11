Хорватія планує перейти на євро до 2024 року
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив у вівторок, що стратегічною метою країни є виконати необхідні критерії і запровадити євро до кінця наступного терміну уряду, повідомляє "Європейська Правда".
Раніше цього року Хорватія направила Європейському центральному банку лист про наміри приєднатися до Механізму валютного курсу ЄС (ERM-2) - наступним кроком після цього є перехід на євро.
"Ми плануємо приєднатися до ERM-2 в другій половині 2020 року, де ми плануємо провести від двох з половиною до трьох років. Тоді перехід на євро може статися найраніше у 2023 році або на початку 2024 року", - сказав Пленкович.
Він сказав, що однією з основних переваг для Хорватії від введення євро буде усунення валютних ризиків, зниження вартості запозичень і підвищення конкурентоспроможності економіки.
Хорватія докладає зусиль, щоб тримати під контролем свій бюджетний баланс та зменшити державний борг до 60% ВВП у найближчі кілька років, які є одним з ключових критеріїв приєднання до євро.
Нагадаємо, що Хорватія подала заявку на вступ до єврозони.
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