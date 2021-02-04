Хорватія продовжила обмеження на кордоні, але українські туристи можуть їхати

Туристи матимуть змогу відвідати Хорватію лише за наявності документального підтвердження про сплату у повному обсязі на період перебування готелю, апартаментів, кемпів, садиб, найму яхти або підтвердження про власність житла чи яхти в країні

Хорватія продовжила обмеження в'їзду до країни до 15 квітня через пандемію короновірусу, але українці можуть відвідувати країну з туристичною метою.

Як передає Укрінформ, про це посольство України в Хорватії повідомило в Фейсбуці.

Зазначається, що громадяни України мають право в’їжджати в Хорватію, якщо вони медпрацівники, прикордонники, працівники транспортної галузі та дипломати, військові чи працівники поліції при виконанні службових обов’язків, задля догляду за людьми похилого віку, а також якщо особа подала прохання до поліції на роботу чи проживання за умови позитивного рішення компетентного органу.

Право перетину кордону надається і особами, що подорожують транзитом та з метою навчання, морякам і тим, хто подорожує з невідкладних особистих, сімейних чи ділових причин, мають економічні інтереси за наявності запрошення від приймаючої сторони.

Туристи матимуть змогу відвідати Хорватію лише за наявності документального підтвердження про сплату у повному обсязі на період перебування готелю, апартаментів, кемпів, садиб, найму яхти або підтвердження про власність житла чи яхти в країні.

Дозвіл на в’їзд надається за наявності ПЛР-тесту чи негативного результату швидкого тесту на антиген SARS-CoV-2, зроблених не пізніше 48 годин до перетин кордону.

За умови перебування в Хорватії більше 10 днів, тест необхідно повторити до 10-го дня від дати видачі попереднього тесту.

Також українські туристи зможуть перетнути кордон за наявності підтвердження про проходження вакцинації за умови, що особа щеплена другою дозою вакцини не пізніше 14 днів від моменту в’їзду; позитивного ПЛР-тесту чи швидкого тесту на антиген, які б підтверджували одужання від коронавірусу протягом 180 днів і були б зроблені не раніше 11 днів до моменту в’їзду.

Посольство наголошує, що приїзд в Хорватію може бути дозволений за умови перебування на самоізоляції 10 днів або здачі тестів на території Хорватії за свій кошт та за негативного результату.

Крім того, діти до 7 років звільняються від обов’язку тестування, якщо подорожують з батьками чи опікунами, які мають негативний тест.

Українці, що приїжджають з метою здійснення волонтерської діяльності на території, які постраждали від землетрусу, матимуть право в’їхати до Хорватії без негативного результату ПЛР-тесту за умови наявності попереднього дозволу Штабу цивільного захисту.

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