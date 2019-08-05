Хрещатиком пройшла хода пам'яті загиблих на Донбасі воїнів, - ФОТО

У заході взяли участь близько 250 дружин і матерів загиблих воїнів АТО/ООС, а також сотні військових

У Києві на Хрещатику 8 травня відбулася хода пам'яті загиблих на Донбасі захисників України.

Більшість учасників несли в руках квіти. Колону супроводжувала патрульна поліція, повідомляє "Укрінформ".

Маршрут пролягав від будівлі Київської міської державної адміністрації, по вулиці Хрещатик, через Європейську площу до Меморіалу "Стіна пам'яті народної".

Раніше сьогодні міністр оборони України Степан Полторак вручив нагороди батькам 250 загиблих на Донбасі воїнів і оголосив про започаткування нової традиції - віднині щороку 8 травня, в День пам'яті та примирення, Міноборони відзначатиме батьків військовослужбовців, які перебувають у зоні бойових дій або загинули під час захисту України.

Нагадаємо, в Україні до Днів пам’яті та примирення приурочені меморіальні й урочисті акції, які відбудуться 8 та 9 травня. 9 травня в Україні відзначається також День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.