HRW: Ізраїль створив загрозу для вагітних жінок і новонароджених у Газі
Згідно з новою доповіддю американської правозахисної організації Human Rights Watch, за 15 місяців бомбардувань і облоги Ізраїль створив "серйозну, а іноді й загрозливу для життя небезпеку" для вагітних жінок і дівчат у Газі, а також жінок і дівчат у післяпологовому періоді, йдеться у звіті.
50-сторінковий звіт під назвою "П'ятеро немовлят в одному інкубаторі: Порушення прав вагітних жінок під час нападу Ізраїлю на Газу" був опублікований правозахисною організацією сьогодні.
У ньому детально описуються напади на медичні установи та медичних працівників у Газі, які "безпосередньо шкодять жінкам і дівчатам під час вагітності, пологів і післяпологового періоду", а також йдеться про те, що війна збільшила ризик викиднів, передчасних пологів, мертвонароджень, післяпологових кровотеч і народження дітей з недостатньою вагою.
Організація звинуватила Ізраїль у застосуванні незаконної блокади, майже повній забороні на воду, їжу та електроенергію, голодуванні як методі ведення війни, нападах на медичну систему та неодноразових примусових переміщеннях, що порушує право вагітних жінок і дівчат, а також їхніх дітей на подальше спостереження та післяпологовий догляд.
"Ізраїль зобов'язаний використовувати всі наявні в його розпорядженні ресурси для забезпечення того, щоб кожна людина в Газі, включаючи вагітних жінок і дівчат та їхніх дітей, могла користуватися своїм правом на охорону здоров'я", — йдеться в доповіді.