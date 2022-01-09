Хто може отримати Бронювання від мобілізаці з 1 вересня

Право бронювати працівників мають підприємства, які забезпечують потреби ЗСУ та інших військових формувань

Парламент розширив список категорій осіб, які можуть бути заброньовані. Отже, право бронювати працівників мають підприємства, які забезпечують потреби ЗСУ та інших військових формувань.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Звільнити від мобілізації строком на півроку можуть працівників:

органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів у особливий період;

підприємств, установ та організацій, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);

підприємств, установ та організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань у особливий період, у разі коли це необхідно для виконання зазначених заходів;

підприємств, установ та організацій, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

Щоб забронювати працівників на підприємствах, які не мають мобілізаційних завдань, потрібно мати важливі підстави. Роботодавець має підготувати звернення до Мінекономіки, докладно пояснивши, чим займається підприємство, та додати копії договорів із ключовими клієнтами. У зверненні слід зазначити, що клієнти є підприємствами критичної інфраструктури (якщо так і є), розписати, як вони активно допомагають населенню та оборонному сектору та яка участь підприємства у їхньому функціонуванні. Шанси забронювати працівників на таких підприємствах є.

Важливо врахувати, що бронювати можуть лише громадян, які працюють за трудовим договором, а фахівці, які працюють як ФОПи, не мають такої можливості.

Бронюванню під час мобілізації не підлягають:

особи, які належать до списку спеціальностей, представників яких не бронюють;

особи, які мають відстрочку;

особи, які не перебувають на військовому обліку;

особи, що перебуває на невизначальних посадах (різноробочі, прибиральники, охоронці, фахівці, дефіциту яких немає або яких можна замінити цивільними працівниками тощо).

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