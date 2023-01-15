Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Хто переміг на конкурсі краси у Новому Орлеані "Міс Всесвіт-2022"

15 січня 2023, 13:19
Хто переміг на конкурсі краси у Новому Орлеані
Фото: з вільного доступу
У Новому Орлеані обрали нову "Міс Всесвіт". Титул здобула 28-річна американка філіппінського походження Р’Бонні Габріель з США. На жаль, українська красуня Вікторія Апанасенко не увійшла до 16 найкращих півфіналісток
Першою віце-міс стала представниця Венесуели, другою – Домініканської Республіки.
 
Р’Бонні Габріель є генеральним директором власної екологічної лінії одягу R'Bonney Nola. Також вона проводить уроки шиття для жінок, які пережили торгівлю людьми та домашнє насильство. Вона сьома американка, яка виграла конкурс. В Інстаграмі у нової "Міс Всесвіт" 224 тисяч підписників.
 
Участь у цьогорічному конкурсі "Міс Всесвіт" брало 84 конкурсантки, включаючи представницю країни-агресора рф Ганну Ліннікову. Її участь у міжнародному проекті викликало обурення у мережі. При цьому Ліннікова під час спільного знімку спробувала стати поряд з Апанасенко, але та красномовно відреагувала на це.
СШАконкурскрасаміс всесвіт

Останні матеріали

Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
14 січня 2023, 11:57
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Політика
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Переклад iPress – 13 січня 2023, 17:56
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Політика
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Переклад iPress – 13 січня 2023, 15:39
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Політика
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Переклад iPress – 13 січня 2023, 13:03
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Політика
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Переклад iPress – 12 січня 2023, 17:08
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2023, 13:19
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Переклад iPress – 11 січня 2023, 14:30
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Переклад iPress – 11 січня 2023, 13:47
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється