Хто переміг на конкурсі краси у Новому Орлеані "Міс Всесвіт-2022"

У Новому Орлеані обрали нову "Міс Всесвіт". Титул здобула 28-річна американка філіппінського походження Р’Бонні Габріель з США. На жаль, українська красуня Вікторія Апанасенко не увійшла до 16 найкращих півфіналісток

Першою віце-міс стала представниця Венесуели, другою – Домініканської Республіки.

Р’Бонні Габріель є генеральним директором власної екологічної лінії одягу R'Bonney Nola. Також вона проводить уроки шиття для жінок, які пережили торгівлю людьми та домашнє насильство. Вона сьома американка, яка виграла конкурс. В Інстаграмі у нової "Міс Всесвіт" 224 тисяч підписників.

Участь у цьогорічному конкурсі "Міс Всесвіт" брало 84 конкурсантки, включаючи представницю країни-агресора рф Ганну Ліннікову. Її участь у міжнародному проекті викликало обурення у мережі. При цьому Ліннікова під час спільного знімку спробувала стати поряд з Апанасенко, але та красномовно відреагувала на це.