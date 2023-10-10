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Huawei процвітає в росії: наймає робітників і вкладає гроші

10 жовтня 2023, 21:59
Huawei процвітає в росії: наймає робітників і вкладає гроші
Фото: thehindu.com
Китайський IT-гігант Huawei наростив штат співробітників свого російського дослідницького інституту ще на ⅔ та продовжує інвестувати сотні мільйонів доларів на рік.

Про це пише Forbes Russia.

Минулого року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну багато західних компаній закрили свої дослідницькі центри в росії. Серед них, зокрема, Intel, Siemens, NVIDIA.

Частина російських співробітників переїхали в офіси за кордоном, а інша частина фахівців, які бажали залишитися в росії, потрапили під скорочення або перейшли в інші компанії.

"Співробітники західних R&D-центрів постали перед вибором - перебиратися на Захід, залишаючись зі своїм роботодавцем, або міняти роботу. За фахівців іноземних компаній, які залишилися в росії, розгорнулася серйозна конкуренція. Боротьба за співробітників йшла між російською Yadro і Huawei, "Сбером", T1 та іншими компаніями", - пише видання.

Бенефіціаром стала не лише російська компанія Yadro, а й Huawei, яка суттєво розширила свій штат.

"Huawei використовує кризи для розширення бізнесу", - анонімно розказав виданню співрозмовник на ринку.

За словами джерела, китайський IT-гігант переманював співробітників західних компаній, які покинули росію.

Huawei вдалося переманити команду фахівців з Siemens, до них також переходили співробітники з інших західних компаній - Deutsche Bank.

Також, незважаючи на зупинку продажів обладнання Huawei в росії, компанія не відмовилася від кооперації з російськими вишами, розповіли кілька джерел видання на IT-ринку.

 

РосіяHuawei

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