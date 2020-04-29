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Hubble показав, як “помирає” комета Atlas

"Ці два кадри комети C/2019 Y4 (ATLAS), які були зроблені космічним телескопом Hubble 20 й 23 квітня, показують найточніший погляд на те, як виглядає розвал крихкої комети"
Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив два знімки розвалу комети C/2019 Y4 (ATLAS).
Hubble показав, як “помирає” комета Atlas Фото: HI-News.ru

Про це повідомляється на сайті американського відомства, передає Укрінформ.

"Ці два кадри комети C/2019 Y4 (ATLAS), які були зроблені космічним телескопом Hubble 20 й 23 квітня, показують найточніший погляд на те, як виглядає розвал крихкої комети", - заявили у NASA.

Як заявили в NASA, на кадрі, який був знятий 20 квітня, видно близько 30 фрагментів комети. Близько 25 фрагментів можна побачити на фото від 23 квітня.

Зазначається, що саму комету було виявлено ще 29 грудня 2019 року. Керівник команди Hubble з Мерілендського університету Куана Є пояснив, що дуже рідко вдається зафіксувати розпад комети, бо зазвичай фрагменти більшості комет надто темні, щоб їх можна було би побачити.

Нагадаємо, що астероїд 2020 HS7 завбільшки 8 метрів пролетів на відстані 36 400 км від планети Земля.

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29 04 2020 13:40
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