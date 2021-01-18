Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Hubble зробив знімок яскравої галактики в сузір'ї Діви

Телескоп Hubble зробив світлину галактики NGC 4535, яка знаходяться у сузір'ї Діви.
Hubble зробив знімок яскравої галактики в сузір Галактика NGC 253 розташовується на відстані 11,4 мільйона світлових років. Відкрита Гершелем в 1783 році. Фото: Michael Sidonio

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Галактика знаходиться за близько 50 мільйонів світлових років від Землі.

Зазначається, що яскраві кольори на цьому зображенні не просто красиві, але вони насправді більше розповідають про популяцію зірок у цій спіральній галактиці.

Фото: ESA/Hubble & NASA

Яскраво-блакитні кольори вказують на наявність більшої кількості молодих і гарячих зірок у NGC 4535.

Натомість, жовті кольори галактики говорять нам про те, що в цій центральній області знаходяться зірки, які старіші та більш прохолодні.

Нагадаємо, що раніше Астрономи знайшли й нанесли на мапу близько мільйона галактик

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2021 16:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
10 найбільш очікуваних технологій і подій: чим здивують світ у 2021 році

10 найбільш очікуваних технологій і подій: чим здивують світ у 2021 році

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.