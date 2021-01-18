Hubble зробив знімок яскравої галактики в сузір'ї Діви

Телескоп Hubble зробив світлину галактики NGC 4535, яка знаходяться у сузір'ї Діви.

Галактика NGC 253 розташовується на відстані 11,4 мільйона світлових років. Відкрита Гершелем в 1783 році. Фото: Michael Sidonio

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Галактика знаходиться за близько 50 мільйонів світлових років від Землі.

Зазначається, що яскраві кольори на цьому зображенні не просто красиві, але вони насправді більше розповідають про популяцію зірок у цій спіральній галактиці.

Фото: ESA/Hubble & NASA

Яскраво-блакитні кольори вказують на наявність більшої кількості молодих і гарячих зірок у NGC 4535.

Натомість, жовті кольори галактики говорять нам про те, що в цій центральній області знаходяться зірки, які старіші та більш прохолодні.

Нагадаємо, що раніше Астрономи знайшли й нанесли на мапу близько мільйона галактик