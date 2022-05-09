Художник зафарбував мурал, на якому обіймаються український і російський солдати

Українська громада в Австралії розкритикувала зображення за те, що воно морально прирівняло дві сторони

Австралійський художник зафарбував вуличний мурал, на якому український та російський солдати обіймаються після критики місцевої украхнської громади.

Про це пише BBC.

Ідея триповерхового муралу, створеного на одній з вулиць Мельбурна, "мирне вирішення" конфлікту між двома країнами, пояснив його автор Пітер Сітон.

Але дехто порівняв твір із російською пропагандою.

Сітон, який називає себе технічним директором, вибачився за свій твір, сказавши, що ідея була "невдалою" і що він "не думав, що її сприймуть так погано".

Критики стверджують, що твір під назвою Peace Before Pieces "Мир перш ніж руїни" створює хибну моральну еквівалентність між двома сторонами.

"Що б подумали люди, якби мурал зобразив обійми ґвалтівника й жертви? Спроба бути "справедливим" і прийняти хибний наратив про те, що "все, що нам потрібно, це мир" у цьому випадку підтримує зло", - зазначено у повідомленні одного з президентів Федерації українських організацій Австралії Стефана Романіва.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко заявив, що це "вкрай образливо для всіх українців".

Мистецька організація під назвою Art4Ukraine Australia заявила, що висловлювала занепокоєння з приводу мистецького твору ще до його початку, і була шокована, побачивши його після завершення.

Сітон сказав, що зафарбовував мурал до третьої ночі понеділка.

"Мурал коштував мені 2000-3000 доларів... Я б не робив його й не витрачав на це цілих 10 днів, якби думав, що він зашкодить людям", - пояснив митець.

Але він також захищав свій твір, сказавши, що він все одно переконаний, що мурал приніс "чисту користь" і "багато людей справді зрозуміли це повідомлення".

"Очевидно є люди, які вважають, що це зображення завдасть болю й, можливо, травмує, а це не те, чого я хотів би робити своїми творами", - пояснив він.

Сітон продає NFT своїх творів, а зібрані гроші передає на благодійність.